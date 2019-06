Češi si na Babiše stěžují zahraničním médiím: Je jako únosce letadla a my jsme jeho rukojmí

Britská stanice BBC uvádí, že se na demonstraci sešly „desítky tisíc lidí“ a že pokud se potvrdí odhad organizátorů o 120 tisících demonstrantech, půjde o největší protesty od sametové revoluce. Připomíná také, že akce, které se konají už několik týdnů, pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Demonstranti drželi fotografie pana Babiše s jednoduchou zprávou 'rezignace'. Řečníci mluvili k davu před kulisou s nápisem 'premiér nebo ministr kriminality?',“ píše BBC. „Demonstranti nesli transparenty a křičeli slogany vyzývající pana Babiše, aby odstoupil a vzal s sebou svou nedávno jmenovanou ministryni spravedlnosti. Bojí se, že bude mařit probíhající trestní stíhání proti němu,“ shrnuje server požadavky demonstrantů.

Zároveň ale připomíná, že je diskutabilní, zda k nějaké změně dojde. Píše o tom, že Babiš už se nechal slyšet, že nedostoupí a že i prezident Miloš Zeman trvá na tom, že jej neodvolá – ani když bude premiér formálně obviněn. Sever připomíná i audit Evropské komise, podle jehož předběžných závěrů by měl Agrofert vracet dotace, které dostal z EU.

Podobnou zprávu přinesl i britský deník The Guardian, který kromě faktických informací dal prostor i demonstrantům. „Je jako šéf mafie a je nejhorším politikem v České republice - připomíná nám komunismus,“ cituje list Dagmar Kmochovou, majitelka obchodu z Kutné Hory.

„Babiš je oligarcha. Je to jako [Silvio] Berlusconi, ale horší,“ cituje The Guardian Václava Bozdecha, úředníka v důchodu, který měl při demonstraci na hlavě masku premiéra doplněnou nápisem StB na čele. „Myslí si, že vlastní Českou republiku a není ani Čech. Je to slovenský gangster a oni byli rádi, že se ho zbavili. Je jako únosce letadla a my jsme jeho rukojmí,“ dodal.