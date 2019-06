K místu lodního neštěstí v Budapešti míří speciální jeřáb, uzvedla až 200 tun

Úřady postupně vyprošťují těla. Ta mohou být nejen ve vraku lodi Mořská panna, která se i s 35 lidmi na palubě potopila v centru Budapešti po kolizi s jiným plavidlem, ale také v řece daleko od Budapešti.

Policie dnes potvrdila, že zatím poslední tělo vytažené z vody daleko po proudu řeky patří jednomu z 33 jihokorejských turistů. Šlo o tělo muže. Nadále se pohřešuje 16 lidí, z toho dva členové maďarské posádky.

Hundreds of Hungarians and a few Korean-s singing on the Margaret Bridge for those who lost their lives when the Hableány (Mermaid) boat sank, on May/30 in Budapest Hungary.



