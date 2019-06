V Portsmouthu se slaví Den D, politici tleskají veteránům

Právě pamětníci největší vyloďovací akce v dějinách, do nichž se v drsných podmínkách zapojilo na 156.000 vojáků z Británie, USA a dalších spojeneckých zemí, jsou označováni za hlavní postavy dnešních oslav.

"Udělali jsme to, co jsme museli," pronesl prostřednictvím videa promítaného vzápětí po nástupu čestné stráže kanadský válečný veterán Bob Roberts.

Poté se na pódiu začali střídat lidé předčítající texty věnované hrdinům 5. června 1944, kdy akce zahajující osvobození západní Evropy od nacismu začala.

Posted this a while back, it still amazes me. #dday75th #Portsmouth pic.twitter.com/tYZnx5otcD