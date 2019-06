Do Česka míří druhý audit o Agrofertu, Brusel se ohradil vůči Babišovým slovům

Komise dosud nechtěla komentovat dění kolem auditů, které na počátku roku uskutečnila v Česku kvůli možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ten opakovaně odmítavě reaguje na předběžnou auditní zprávu, která minulý týden unikla do médií, věc označil za útok proti České republice a auditory za nekompetentní.

"Audit, který se uskutečnil v České republice v lednu a v únoru, se odehrál podle standardních postupů," uvedl dnes Dombrovskis. Respektována podle něj byla příslušná pravidla, včetně inspekcí přímo na místě a toho, že se k věci mohly vyjádřit i prověřované subjekty.

Místopředseda komise pro euro a sociální dialog Dombrovskis potvrdil, že EK nyní českým úřadům poskytla návrh závěrečné auditní zprávy, na který česká strana může reagovat.

.@VDombrovskis on #Babiš allegations “Audit carried out in Czechia follows standard audit process, in full respect of EU audit procedures, including right of the auditee to be heard. @EU_Commission auditors are professionals who always carry out their work in an objective manner”