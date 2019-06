Do deseti dní zemřu: Znásilněná a zneužívaná Noa (†17) nezvládala dál žít, vybrala si eutanazii

Noa z Arnhemu zemřela v neděli doma v posteli. Její příběh teď přinesla média z celého světa. Dívka byla v dospívání několikrát napadena a sexuálně obtěžována - poprvé, když jí bylo 11 let. Když jí bylo 14 let, byla znásilněna.

Následně trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, depresí a anorexií . O svém příběhu a zkušenostech napsala autobiografii. „Cítím tu bolest každý den, neustále se bojím, pořád se ohlížím. I dnes mám pocit, že je mé tělo pošpiněné,“ přiznala. O svém rozhodnutí ukončit život informovala před několika dny na sociálních sítích.

„Dlouho jsem přemýšlela, zda bych se o to měla podělit, nebo ne, ale nakonec jsem se rozhodla to udělat. Možná, že to bude pro některé překvapením, vzhledem k mým příspěvkům o hospitalizaci, ale můj plán je dlouho a není impulzivní,“ napsala.

„Půjdu rovnou k věci: do 10 dnů zemřu. Po letech bojů jsem vyčerpaná,“ vysvětluje důvod, proč se dobrovolně rozhodla zemřít. Všechny také požádala, aby jí její rozhodnutí nerozmlouvali. Už v prosinci tajně kontaktovala Life End Clinic, což je zařízení, které pomáhá lidem ukončit jejich trápení legální cestou. Rodiče to zjistili až ve chvíli, kdy její matka našla dopis pro rodinu v ložnici.

Noa zemřela v neděli obklopená svou rodinou, na posteli doma v obývacím pokoji. Eutanazie byla provedena legálně, a to za přítomnosti rodiny dívky. V Nizozemsku mohou děti mladš 12 let legálně podstoupit eutanazie, ale teprve ve chvíli, kdy lékař dospěje k závěru, že pacientovo utrpení je nesnesitelné a že „konec je v nedohlednu“.