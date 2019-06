12miliardová díra v rozpočtu EU? Brexit bez dohody by byl pohromou

"Spojené království je čistý plátce," připomněl Oettinger. Pokud odejde z EU na konci října, ovšem bez toho, že by takový krok upravovala vzájemná dohoda, vznikne podle komisaře v unijním rozpočtu pro příští rok mezera okolo 12 miliard eur, kterou bude nutné "okamžitě zalepit".

Taková situace by si vyžádala už v říjnu dodatečný návrh, který by rozpočet upravoval. "Nepochybně by to znamenalo neuvěřitelné diskuse," dodal Oettinger.

Rozpočet pro rok 2020 bude sedmý a poslední ve stávajícím víceletém finančním rámci. Komise, která dnešním návrhem otevřela diskusi o něm, počítá s tím, že 21 procent jeho výdajů bude nějakým způsobem spojeno s bojem proti změně klimatu. Více než 83 miliard eur má být vyhrazeno na hospodářský růst, podporu méně rozvinutých regionů a mladých lidí.

Prioritou je také posilování bezpečnosti a ochrany vnějších hranic EU, ale také možností unie reagovat na přírodní katastrofy nebo řešit problémy souvisejících s migrací.