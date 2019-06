Manfred Weber jednomyslně znovuzvolen předsedou EPP

Manfred Weber v dnešním hlasování získal 156 hlasů z celkových 160. Jeho vítězství tak bylo téměř jednomyslné, navíc proti němu nestál žádný jiný kandidát. Weber na tiskové konferenci, která následovala po volbě, vyjádřil, že je velice potěšen takto silnou podporou ve straně. Označil „EPP rodinu“ za jednotnou více než kdy dřív, zároveň připravenou a ochotnou jednat s dalšími evropskými stranami.

EPP je dokonce podle slov Webera připravená činit kompromisy. Znovuzvolený předseda EPP taktéž vyslovil, že by vyjednávání mezi stranami vzešlými z voleb měla začít co nejdříve. Weber dále například prozradil, že je EPP naprosto otevřená debatě s frakcí Zelených, kteří ve volbách zaznamenali nezanedbatelné zisky. Jejich hlas je podle znovuzvoleného předsedy nutno vyslyšet.

Přestože středo-pravicová EPP nezískala takový počet hlasů a mandátů na to, aby v legislativním orgánu získala většinu, stala se, i přes nemalé ztráty, stranou s nejvíce křesly. A to Weber považuje za vítězství. Toto vítězství však pro bavorského politika nemusí být v tomto roce poslední. Weber by ještě v tomto roce mohl obsadit další vyšší a významnější pozice, jako například pozici samotného předsedy Evropského parlamentu.

EPP si dnes zvolila i své místopředsedy. Posty znovuobsadili evropští poslanci Esteban González Pons ze Španělska a Esther de Langeová z Nizozemí. Pokud by v čele EPP nestál Weber, nejspíše by se do vedení Evropské lidové strany dostal některý z těchto dvou poslanců, uvedl server Politico. Někteří členové EPP si totiž myslí, že by v čele strany měl stát politik jiné než německé národnosti a to i přesto, že je německá aliance CDU/CSU nejsilnějším článkem frakce.