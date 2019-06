Čtyři velké frakce v EP chtějí navázat těsnější spolupráci

Lídři čtyř frakcí, kteří spolupodepsali dnešní společné prohlášení, přitom očekávají, že k cílům, na nichž se chtějí domluvit, se přihlásí také budoucí kandidát na nového předsedu Evropské komise. V takovém případě se podle nich bude těšit "široké a stabilní většině" v novém Evropském parlamentu.

Prohlášení nese podpisy lídra frakce EPP Manfreda Webera, který je také jejím kandidátem do čela komise, a klíčových představitelů S&D Udo Bullmana, ALDE Guye Verhofstadta a dvojice zelených politiků Ska Kellerové a Philippa Lambertse.

Práce mají začít 12. června a frakce se chtějí domluvit včas před červnovým summitem EU, tedy do 20. června. O těsnější spolupráci frakcí s prounijní orientací se začalo hovořit těsně po volbách do europarlamentu na konci května. Tehdy přišly EPP a S&D o společnou neformální "velkou koalici", tedy nadpoloviční většinu v europarlamentu, která jim po desítky let umožnila evropské politice dominovat.

Potřeba spolupráce s dalšími stranami zkomplikovala ihned například debatu o obsazení pozice v čele Evropské komise po Jeanu-Claudeu Junckerovi. Šéfa EK europarlamentu ke schválení vybírají premiéři a prezidenti zemí bloku. Na této úrovni nyní před červnovým summitem, kde by se o věci mělo rozhodnout, vede politické konzultace předseda Evropské rady Donald Tusk.

Také premiéři a prezidenti evropských zemí jsou však součástí velkých unijních politických rodin a věc navzájem konzultují i bez Tuska. Jednání, která se v zásadě týkají i obsazení dalších klíčových unijních pozic a zohledňují i geografické hledisko a snahu o rovné zastoupení mužů a žen, jsou tak nyní složitější ještě o jednu vrstvu.

Taková schůzka se má uskutečnit v Bruselu v pátek, kdy se k diskusi sejdou premiéři Chorvatska Andrej Plenkovič a Lotyšska Krišjánis Kariňš jako "koordinátoři" konzervativců, Nizozemska Mark Rutte a Belgie Charles Michel za liberály a premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa reprezentující socialisty.