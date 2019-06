Ve Francii začaly oslavy Dne D, Mayová poděkovala veteránům

Právě někdejší britští vojáci stáli dnes v první řadě během ceremoniálu ve Ver-sur-Mer. "Ve společnosti mužů, kteří zde v těch dnech byli, cítíme pokoru. Našim veteránům bych chtěla říci jediné slovo, které je za těchto okolností vhodné: děkuji," uvedla končící premiérka Mayová, pro kterou to podle britského tisku bylo poslední oficiální mezinárodní vystoupení ve funkci.

Macron jí ve svém projevu poděkoval a dodal, že k Mayové cítí přátelství. Britský tisk si ale povšiml, že ministerskou předsedkyni nechal deset minut čekat.

Spojenecká operace Overlord, která začala 6. června 1944, byla největší vyloďovací operací v dějinách vojenství a zlomovou událostí druhé světové války. Během jediného dne bylo na pěti vyloďovacích plážích (Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword) mezi Cotentinským poloostrovem a městem Caen vysazeno zhruba 156.000 spojeneckých vojáků.

V Den D podle odhadů zahynulo nejméně 10.000 vojáků protihitlerovské koalice a 4000 až 9000 vojáků německého wehrmachtu.

WATCH: 97-year-old US paratrooper veteran Tom Rice, who served with the Army's 101st Airborne Division, recreates his D-Day jump in Normandy 75 years later. pic.twitter.com/qAth429XCA