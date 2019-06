Postrach německých nemocnic Högel dostal další doživotí, zabil desítky pacientů

Högel byl nakonec odsouzen za vraždu 85 pacientů. Loni byl nově obžalován z vraždy 98 lidí, dohromady mu tak byla přičítána vina za rovnou stovku vražd. V pěti případech obžalovaný vinu popřel a na zbylé oběti si údajně nepamatuje. Nevyloučil ale, že i v nich zabíjel.

Verpleger Niels #Högel is opnieuw veroordeeld tot levenslang. De rechter acht bewezen dat hij 85 patiënten heeft vermoord. In vijftien gevallen was er niet genoeg bewijs. Hiermee gaat Högel de boeken in als de grootste seriemoordenaar in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland. pic.twitter.com/TxTV2q33Ik