EU se nesmí hádat. Potřebuje větší integraci, aby byla významná, soudí Kiska

"Pokud chceme naplnit naše ambice, musíme se více integrovat. Řešením by měla být cesta do Bruselu a nikoliv cesta zpět k národním státům s jejich zájmy. Potřebujeme být proevropští, a to nejen v našich projevech a v Bruselu. Potřebujeme silnou zahraniční politiku," řekl Kiska.

7/7 To conclude: I have been saying this for 5 years: 🇪🇺 EU is not the problem, but the solution to our problems. We need it strong and united. Read my speech in full – https://t.co/YwPoxJzYJP