Merkelové roste konkurence. Zelení by získali skoro stejně hlasů jako CDU/CSU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Němečtí Zelení by nyní ve volbách do Spolkového sněmu získali rekordních 26 procent hlasů, pouze o procentní bod méně než konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila televize ZDF.