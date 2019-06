Summit Trojmoří podpořil vznik investičního fondu, uspěl Zemanův návrh

Podle vyjádření hostitele, slovinského prezidenta Boruta Pahora, účastníci rokování podpořili všechny základní cíle iniciativy Trojmoří, která sdružuje 12 zemí mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem, včetně České republiky. Kromě zrychlení ekonomického růstu jde o modernizaci infrastruktury, což se týká posílení dopravy, energetiky a digitálního propojení.

Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček na twitteru mimo jiné poznamenal, že se prezidentovi Zemanovi "podařilo prosadit do společného prohlášení summitu Iniciativy tří moří pasáž podporující efektivní hospodaření s vodou, včetně propojování řek a vodních cest".

Slovinský list Delo napsal, že podle odhadu Evropské investiční banky (EIB) by státy zapojené do iniciativy potřebovaly pro investice do roku 2030, jen pokud jde o infrastrukturu, kolem 500 miliard eur (12,8 bilionu Kč).

Účastníci obchodního fóra, které summit iniciativy provázelo, podle deníku poukázali na to, že hlavními úkoly při investicích je získat soukromý kapitál, využít podpůrné mechanismy a zajistit spolupráci mezi zeměmi.

Do iniciativy Trojmoří je kromě Česka a Slovinska zapojeno Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko a jako jediná nepostkomunistická země také Rakousko. Tento region tvoří téměř třetinu celkové rozlohy Evropské unie a žije v něm 112 milionů obyvatel.