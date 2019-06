V Kiskově straně bude i organizátor protestů po Kuciakově vraždě

"Do stranické politiky vstoupím po boku Andreje Kisky," napsal dnes na facebooku Šeliga. Kiska jej o správnosti tohoto rozhodnutí přesvědčil podle něj tím, jak se v uplynulých pěti letech ve funkci prezidenta "vždy snažil stát na straně lidí", "jak zápasil proti korupci a rozkrádání státu" a jak "se nezalekl nátlaku a vydírání".

Kiska se rozhodl nekandidovat podruhé na prezidenta, jeho nástupkyní se v březnovém druhém kole voleb stala právnička Zuzana Čaputová. Už v dubnu Kiska oznámil, že se chystá založit vlastní politickou stranu. Podrobnosti o ní chce ale zveřejnit až 17. června, kdy už bude funkci hlavy státu zastávat Čaputová.

Přípravy na představení nového politického uskupení nicméně Kiska již zahájil. V sobotu se po celém Slovensku objevily bílo-žluté billboardy s nápisem Vraťme Slovensko všem lidem a symbolem +1, za kterými stojí právě prezident.

Šeliga dnes také naznačil, že své rozhodnutí vstoupit do politiky konzultoval nejen se svou rodinou a blízkými, ale i s rodiči Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, kteří byli v únoru loňského roku zavražděni kvůli Kuciakově novinářské práci v obci Velká Mača. Smrt Kuciaka a Kušnírové vyvolala na Slovensku z hlediska účasti největší demonstrace od roku 1989. Pod jejich tlakem z funkce premiéra odstoupil Robert Fico. Jedním z hlavních organizátorů protestů Za slušné Slovensko byl právě Šeliga.

Kromě Šeligy do Kiskovy strany vstoupí například i starosta obce Spišský Hrhov, který se na Slovensku proslavil úspěchy v integraci Romů. Podle Denníku N dostal nabídku stát se členem strany dosluhujícího prezidenta například i primátor Nitry Marek Hattas, primátor Hlohovce Miroslav Kollár či dosavadní europoslankyně Jana Žitňanská.

Z toho, co je dosud známo, podle slovenských médií vyplývá, že se Kiskova nová strana bude snažit oslovit konzervativnější voliče než liberální hnutí Progresivní Slovensko, jehož členkou byla i Čaputová a které ve spolupráci se stranou Spolu vyhrálo nedávné volby do Evropského parlamentu. Že by tomu tak mohlo být, naznačil dnes i Šeliga, když napsal, že na Kiskovi oceňuje to, že se nesnaží být "fundamentalista ani extrémní liberál".