Brexit bude opět odložen, kvůli dalšímu hlasování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo a další členské státy EU podpoří další odložení brexitu, bez ohledu na to, kdo v premiérském křesle vystřídá Theresu Mayovou. S odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený evropský zdroj to dnes napsal britský deník The Times.