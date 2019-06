V Německu schválili přísnější pravidla pro deportace migrantů

Koaliční vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), která se v posledních dnech potýkala s problémy kvůli odchodu Andrey Nahlesové z funkce předsedkyně SPD, chce novým balíčkem zákonů "kontrolovat a omezit" migraci. Agentura DPA v této souvislosti připomněla, že tak podle průzkumů vychází vstříc přání většiny obyvatel Německa.

První ze schválených zákonů se týká odmítnutých žadatelů o azyl, jejichž deportace chce vláda usnadnit. V loňském roce totiž podle DPA každý druhý pokus o deportaci neúspěšného žadatele o azyl selhal. Jednodušší bude uvalit na migranta, který nezískal azyl, deportační vazbu, aby nemohl těsně před termínem vyhoštění zmizet.

Podle DPA ale není jasné, zda zákon skutečně zvýší počet deportovaných, neboť často je problémem především to, že země původu nejsou ochotny při deportaci spolupracovat.

Právě zákon o deportaci si vysloužil z celého balíčku největší kritiku levicové části opozice i humanitárních organizací. Podle nich porušuje základní lidská práva.

Na základě dalšího zákona z balíčku, o kterém se dnes bude hlasovat, by měli na německý pracovní trh získat snazší přístup kvalifikovaní pracovníci ze zemí mimo EU. Dosud mohli do Německa přicházet za prací v jednodušším režimu hlavně vysoce vzdělaní odborníci, kvůli nedostatku pracovních sil to nyní budou například i instalatéři či pečovatelé. Nejsnazší situaci budou mít při příchodu do Německa odborníci na IT. Zaměstnavatelé nebudou muset navíc na základě nového zákona za určitých podmínek prokazovat, že na místo, které dostane člověk ze státu mimo EU, nesehnal žádného Němce ani občana EU.

Nová pravidla by měla v případě schválení platit také pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří si v Německu našli práci. Pokud se dokázali po určitou dobu sami uživit a mluví německy, budou moci zůstat. Aby tento zákon nelákal do Německa nekvalifikované migranty, bude omezen jen na případy lidí, kteří se do země dostali před prvním srpnem loňského roku.

Na konci června čeká německé poslance ještě hlasování o osmém zákonu z oblasti migrace. Němcům, kteří mají ještě státní občanství jiného státu a přidali se k teroristické organizaci, budou moci úřady německé občanství odebrat. Německým občanem se podle této normy nebude moci stát někdo, kdo má více manželek či manželů. Pokud se v prvních deseti letech od získání občanství zjistí, že žadatel o něj lhal, bude moci o občanství přijít.

Už ve čtvrtek se německá vláda s jednotlivými spolkovými zeměmi dohodla na rozdělení nákladů, které vznikají v souvislosti s migrací. Ústřední vláda příští rok přispěje 3,4 miliardy eur, v roce 2021 3,2 miliardy eur. Letos přitom spolková vláda zemí pošle ještě 4,7 miliardy eur.