AfD ovládne město nedaleko českých hranic? Umělci bijí na poplach

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Němečtí i zahraniční umělci vyzývají v otevřeném dopise obyvatele německého města Zhořelec (Görlitz), aby v nadcházejících volbách nedali hlas kandidátovi na starostu z protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). Informovala o tom dnes agentura DPA. Pokud by zvítězil, stal by se Sebastian Wippel prvním členem AfD, který by vedl radnici velkého německého města s více než 50.000 obyvateli.