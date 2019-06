Ministr doporučoval bobří "ploutev", prý je afrodiziakum. Směje se mu celé Polsko

Ardanowski před několika dny mluvil v parlamentu na konferenci kromě jiného o odstřelu zubrů a bobrů, kteří jsou v Polsku chránění. Stěžoval si, že i když úřady vydají povolení některé jedince těchto druhů zastřelit, je těžké najít někoho, kdo by se toho zhostil. Vyslovil se pro to, aby bobři a zubři byli uznáni za "jedlá zvířata".

#Bóbr- Wszyscy mówią o tym jakie starty powodują te skądinąd sympatyczne zwierzę- mówi #Ardanowski. - w bajkach najczęściej przedstawiany jako wesoły chłopczyk chodzący w krótkich spodenkach z szelkami i koszulce.@jkardanowski @MRiRW_GOV_PL @AgencjaAIP pic.twitter.com/5bd2BR7B7N — maciej badowski (@BadowskiMaciej) 7. června 2019

"Teď, i když se ten bobr uloví, tak se neví, co s ním udělat," posteskl si Ardanowski. "A když si lidé vzpomenou, že bobří ploutev má - údajně - vlastnosti jako afrodiziakum, pak se může ukázat, že i problém s bobry zanedlouho skončí," tvrdil Ardanowski.

Portál oko.press připomněl, že bobr nemá ploutev, ale ocas. O tom, že by bobří ocas působil jako afrodiziakum, prý v žádných pramenech zmínky nejsou. Možná si ho spletl s kastoreem, výměškem análních pachových žláz, kterým si bobři značkují své teritorium. Používá se k výrobě parfémů, osvěžovačů vzduchu nebo cukrovinek. "Podle toho, co vím, neexistují žádné vědecky potvrzené informace, že by kastoreum mělo afrodiziakální účinky," řekl oko.press Robert Maślak z přírodovědecké fakulty Vratislavské univerzity.

Výroky ministra Ardanowského o bobrech se staly předmětem řady komentářů na internetu. Jeden uživatel twitteru je zařadil do kategorie "slavných citátů velkých osobností". Jiný mu doporučil, "ať si svoje sexuální komplexy léčí jinak" a další připomněl, že "bobr a zubr jsou jedlí podobně jako ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski". Portál pnp24.pl jeho výroky opatřil titulkem "Bobr v polské domácnosti. Dobrý na stůl i do ložnice".

Ardanowski řekl, že "nerozumí tomu chichotání" v souvislosti se svými úvahami o bobrech. Je podle něho naprosto rozumné, aby zvířata, která jsou zastřelena, byla nějakým způsobem využívána. Připomněl také, že toto zvíře, které bývá "zobrazováno jako veselý chlapeček v tričku a kraťasech s kšandičkami", páchá v přírodě značné škody.