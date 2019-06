Náměstí před Notre-Dame bude otevřeno veřejnosti, oblast se čistí od jedovatého olova

Pařížské úřady zjistily v okolí katedrály přítomnost olova, které může být pro lidské zdraví nebezpečné, a tento týden proto probíhají na náměstí před katedrálou i v přilehlých ulicích čistící práce. Celá oblast by se měla s největší pravděpodobností otevřít příští týden v závislosti na výsledcích testů, které město po čištění provede; přesné datum radnice nespecifikovala.

zdroj: YouTube

Paříž má v úmyslu na znovuotevřené náměstí z iniciativy církve umístit reprodukci sochy Panny Marie, která se nacházela v katedrále. Turistům a věřícím bude zpřístupněna také krypta katedrály.

Střechu významné stavby zachvátil požár večer 15. dubna. Katedrála ze 14. století v tu dobu procházela rekonstrukcí, příčinou požáru byl pravděpodobně elektrický zkrat. Oheň zničil střechu, krov a věžičku nad chrámovou lodí. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil chrám zrekonstruovat do pěti let, experti ale vyzývají k opatrnosti, památka se podle nich bude moci otevřít nejdříve za deset let.