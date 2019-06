Papež schválil Italům nový otčenáš, budou se modlit jinak

Nové znění modlitby schválila italská biskupská konference minulý měsíc. Papež se o změnu textu zasazoval už před dvěma lety. Schválení úpravy papežem Františkem chápe Duka jako úkon z pozice římského biskupa - primase Itálie, kterou papež zastává.

"Není to dobrý překlad, protože mluví o Bohu, který pokušení navozuje," řekl František italské televizi. "Ale to já jsem padl. Není to on, kdo mě uvádí v pokušení, aby pak viděl, jak jsem padl," dodal. "A to otec nedělá. Otec člověku ihned pomůže vstát. Do pokušení nás uvádí Satan - to je jeho agenda,"dodal papež.

Změna modlitby u některých vyvolala rozpaky. "Nová verze Otčenáše se snaží vyhnout tomu, aby z ní vyplývalo, že Bůh se nějak podílí na zlu," konstatovala Meredith Warrenová, která učí biblistiku a religionistiku na univerzitě v Sheffieldu. "Změnou ale papež opomenul nemálo příkladů z Bible, kde Bůh při pokoušení svých následovníků, a dokonce i vlastního syna, spolupůsobí s ďáblem. Nový překlad fakticky protiřečí doslovnému významu řecké podoby modlitby," tvrdí Warrenová.

"Jde o otázku překladu, Kristus neučil apoštoly tuto modlitbu latinsky, museli bychom vycházet z aramejštiny," uvedl kardinál Duka. Smysl textu volně přeložen podle něj říká: "Nedopusť, abychom upadli do pokušení; aby nás přemohlo pokušení; ať podlehneme pokušení."

Překlad znění Otčenáše pochází z Vulgaty, tedy latinského překladu bible pořízeného na přelomu 4. a 5. století z původních jazyků.

Upravenou podobu Otčenáše používají od prosince 2017 i francouzští věřící, kteří Boha žádají: "Nedopusť, ať podlehneme pokušení." Změna vyvolala nelibou reakci v kruzích tradicionalistů. Za "velmi znepokojující" ji tehdy označil Philip Lawler, šéfredaktor konzervativního serveru Catholic World News, protože modlitba je podle něj "hluboce zakořeněná".