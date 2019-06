Vydírání EU? Johnson zastaví finanční vyrovnání, chce lepší podmínky

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavní kandidát na příštího britského premiéra Boris Johnson by dohodnutou platbu 39 miliard liber (1,12 bilionu Kč) jako finanční vyrovnání s Evropskou unií pozdržel, dokud Brusel nedá Londýnu lepší podmínky pro odchod z bloku. Johnson to řekl v rozhovoru, který dnes otiskl britský nedělník The Sunday Times a který má nadpis "Těch 39 miliard liber je našich".