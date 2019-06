Moře plné krve? OSN bije na poplach kvůli uprchlíkům

"Jestliže brzy nezasáhneme, bude tam moře plné krve," uvedla mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Itálii Carlotta Samiová.

Vzhledem k příznivým podmínkám, které teď na moři panují, se v nejbližší době tisíce lidí chystají opustit Libyi. Touto severoafrickou zemí už dlouho zmítají boje a nyní se potýká i se záplavami, které způsobil silný déšť. Bez záchranářských lodí se ale nejspíš dramaticky zvýší počet ztroskotaných plavidel, napsal britský list The Guardian.

Humanitární organizace tvrdí, že pobřeží Libye v posledních dnech opustilo téměř 700 lidí, z toho jen pět procent zachytila libyjská pobřežní hlídka. Tito lidé pak byli vráceni do detenčních center. Zhruba 40 procent běženců dorazilo na Maltu a 11 procent do Itálie. Co se stalo s těmi zbylými, není jasné.

Podle údajů UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se k italským břehům letos dostalo už asi 1940 běženců, dalších 350 cestou přes Středozemní moře zahynulo. Jak uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, v Libyi je teď asi 60.000 žadatelů o azyl. Za poslední dva měsíce rovněž kvůli bojům v Tripolisu a jeho okolí přišlo o střechu nad hlavou dalších 90.500 Libyjců.

Humanitární organizace uvádějí, že tisíce žadatelů o azyl jsou uvězněny v detenčních centrech a vystaveni mučení, sexuálními násilí a nucené práci.