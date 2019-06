Záchrana uprchlíků může Němku přijít draho. Hrozí jí 20 let vězení a „nehorázné pokuty“

35letá rodačka z německého Bonnu měla dle německého veřejného rádia WDR osobně asistovat v záchraně více než 1 000 migrantů ve Středozemním moři. V létě roku 2017 byla její loď, Iuventa, zabavena italskými úřady. Vláda ji zakázala cestovat podél italského pobřeží.

V lednu 2019 ji italská vláda obvinila z podpory nelegální migrace. Kapitánka sdělila švýcarskému listu Basler Zeitung, že podle jejího italského právníka jí hrozí až 20 let vězení a „nehorázné pokuty“.

Pokud by neměla jinou možnost, Němka se hodlá obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Postěžovala si, že jí nejvíce frustruje potencionální cena roky trvajícího soudního procesu. „ Ty stovky tisíc eur mohly být použity na další záchranné mise,“ uvedla s tím, že je připravená je pokrytý z vlastních úspor a některých darů.

Podporu německé kapitánky vyhlásil bar, kde dříve pracovala jako servírka. Každý, kdo si objedná speciální „pivo Pia“, svým nákupem přispěje 50 centů do crowdfundingové kasičky pro její případnou obranu u soudu. Až 60 000 lidí podepsalo internetovou petici požadující zastavení jejího stíhání.

Klempová v rozhovoru pro švýcarský list podotkla, že ze všeho nejhorší je „kriminalizace záchranných misí na moři“. Zkritizovala EU, že přestala pamatovat na svoje „ přijaté hodnoty: lidská práva, právo na život, žádost o azyl a povinnost námořníků zachránit osoby ohrožené na moři“.

Podle ní „demagogové“ jako italský ministr vnitra Matteo Salvini, bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz či německý ministr vnitra Horst Seehofer nechávají každý rok umřít na moři tisíce lidí.

Právě Salvini, známý svojí silnou protiimigrační rétorikou, stojí za zpřísněním italským zákonům o migraci. Ministr vnitra začal zamezovat humanitárním lodím, aby přistály v italských přístavech.

Též prosazuje zákon, který byl humanitární lodě pokutoval ve výši 3 500 ( 90 125 korun) až 5 500 eur (141 625 korun). Podle humanitárních organizací se jedná o „vyhlášení války“.

Pokud by byl zákon v platnosti v uplynulých třech letech, Humanitární organizace Lékaři bez hranic by musela zaplatit 440 miliónů eur (více jak 10 miliard korun) za záchranu 80 000 lidí. „ Je to jako pokutovat ambulance za převážení pacientů do nemocnice,“ uvedla Claudia Lodesaniová, ředitelka italské odnože Lékařů bez hranic.