Farage je na koni: Strana pro brexit ohrožuje konzervativce, tvrdí

Současná vládnoucí Konzervativní strana ztratila v Peterborough celkem tři křesla, po jednom ve prospěch labouristů, zelených a liberálních demokratů. Nyní jí tedy náleží 28 mandátů ze 60. Přestože nově vzniklá Strana pro brexit Nigela Farage nezískala dostačující podporu místních voličů pro obsazení křesel, představuje pro vládnoucí stranu nadále nezanedbatelnou hrozbu.

Farage po volbách prohlásil, že jeho strana bude až do té doby, než se konzervativcům podaří vyvázat zemi z EU, Torye ohrožovat. Datum brexitu bylo po několika neúspěšných parlamentních hlasování o tzv. rozvodové dohodě odsunuto na konec října.

Nigelu Faragovi se tak opět podařilo Konzervativní stranu oslabit a nemusel k tomu v daném obvodu obsadit žádné mandáty. Už jen skutečnost, že se Konzervativní strana v Peterborough propadla na třetí místo svědčí o tom, že opoziční a nově vzniklé strany nabývají napříč královstvím na síle.

Pokud by se v blízké době konaly ve Velké Británii všeobecné volby, po kterých mnozí nespokojení politici ale i voliči volají, je více než pravděpodobné, že si by Konzervativní strana velice pohoršila.

Jeden z konzervativních ministrů vypracoval analýzu, která ukazuje, že by si současná vládnoucí strana pohoršila tak, že by po volbách obsadila pouhých 50 křesel v Dolní komoře britského parlamentu. Toto by pro Konzervativce bylo obrovskou prohrou a fiaskem.

Zdá se tedy být ve prospěch Toryů, aby se všeobecným volbám v blízké budoucnosti vyhnuli. Pokud tak učiní a volby se v následujícím půl roce konat nebudou, bude nejistota ohledně odchodu Británie z Evropské unie hrát do karet Nigela Farage. Strana pro brexit tak bude v britské politice nadále působit jako rušivý a tradiční systém ohrožující prvek.