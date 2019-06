Poplach v Malmö: Muž hrozil cestujícím, policie ho postřelila, nádraží evakuováno

Muž vyhrožoval cestujícím, kteří zavolali policii. "Poslali jsme tam hlídku, ale situace se vyhrotila, Policisté proto na muže vystřelili," citoval list Kvällsposten policejní mluvčí Evelinu Olssonovou.

#malmö white bald dude with a duffel bag started banging on the ground yelling “I’ve got a bomb” right next to me at #MalmoC. 10 minutes later I saw him surrounded by police. 3 shots were fired, the station is now evacuated pic.twitter.com/ZAB0Sp65qb