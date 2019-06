Africký migrant s parťáky znásilnil dívku a měl být deportován. Jenže pak se stalo něco nečekaného

Cestující se Somálce opakovaně zastali. „Říká, že ho oddělují od jeho rodiny, jeho rodina je tady,“ křičeli podle zpráv z médií cestující, kteří Somálci chtěli pomoci. Lidé v letadle pak také skandovali: „Vezměte ho pryč z letadla“. Jeden pasažér dokonce na migranta volal: „Jste svobodný člověk“. Bezpečnostní pracovníci nakonec podlehli tlaku davu a Somálce z letu vyvedli.

V tuto chvíli Ahmed čeká v zadržovacím středisku v blízkosti letiště v Londýně a předpokládá se, že jej úřady pošlou zpět do Somálska, uvedl list The Mail on Sunday. Nejmenovaný zdroj listu prozradil, že k deportaci dojde „v nepříliš vzdálené budoucnosti“.

Somálec byl jedním ze čtyř mužů, kteří brutálně znásilnili šestnáctiletou dívku. Tu v roce 2007 vylákali z baru, když jí řekli, že její kamarádka na ni čeká v jejich bytě. Když byli uvnitř, muži se na ni vrhli a jeden ji dokonce udeřil do obličeje, když se pokoušela bránit. Díky sousedům, kteří zaslechli volání o pomoc, na místo přijela policie a čtyři násilníci byli na místě zatčeni. Ahmed byl za útok odsouzen na devět let.

Po neúspěšné repatriaci byl Ahmed přes závažnost zločinu v březnu propuštěn, úřady jej sledovaly pouze pomocí elektrického náramku. Do Spojeného království se Somálec údajně dostal už jako dítě, později byl v kontaktu s bojovníkem Islámského státu.

Když se oběť dozvěděla o Ahmedově neúspěšné deportaci, ostře se pustila do cestujících v letadle, kteří mu pomohli. „Jak byste mohli bránit násilníka? Jak jsi mohli zasáhnout? Byl v poutech, měl být odvezen ze země… Kdo jste vy, že zasahujete do spravedlnosti? Myslíte, že hodně křičel? Zkuste poslouchat, jak jsem křičela já,“ vzkázala dívka lidem, kteří deportaci násilníka zabránili.