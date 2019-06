Hledá se nástupce Mayové. Konzervativci zahájili nominace na post předsedy

Nominační proces potrvá do dnešní 18:00 SELČ. Každý z kandidátů potřebuje podporu nejméně osmi poslanců, aby se o funkci mohl ucházet. Dosud tento práh překročilo šest z 11 uchazečů. Po sérii hlasování konzervativních poslanců v příštích 14 dnech zbudou pouze dva kandidáti, o kterých následně bude hlasovat členská základna. Nový předseda by měl být znám do konce července.

Mayová v pátek rezignovala na funkci předsedkyně strany kvůli sporům kolem brexitu. Opakovaně se jí nepodařilo v britském parlamentu prosadit kompromisní dohodu o odchodu Británie z Evropské unie, kterou připravili britští a unijní vyjednavači a proti které se postavila i část konzervativních poslanců.

Za favorita soupeření o křeslo Mayové platí zastánce tvrdého brexitu a bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Přisuzují se mu především schopnosti přilákat zastánce odchodu Británie z EU zpět ke Konzervativní straně.

Johnson se v neděli postaral o rozruch, když řekl, že by jako premiér zadržel dohodnutou platbu 39 miliard liber (1,12 bilionu Kč) jako finanční vyrovnání s EU, dokud Brusel nedá Londýnu lepší podmínky pro odchod z evropského bloku. Zrušil by též takzvanou irskou pojistku, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Má rovněž v úmyslu snížit daně podnikatelům a zvýšit práh, od něhož zaměstnanci platí 40procentní daň z příjmu.

Šance vystřídat Mayovou v čele strany má ovšem i ministr zahraničí Jeremy Hunt, který v této pozici nahradil právě Johnsona. Je ale mnohými považován za nedostatečně výrazného, aby přilákal konzervativcům ztracené voliče. Hunt při referendu v roce 2016 hlasoval pro setrvání v unii, nyní však slibuje vyjednat lepší dohodu a vyvést Británii z EU. Pro svou kandidaturu získal podporu vlivné ministryně práce Amber Ruddové a ministryně obrany Penny Mordauntové.

Naopak vyhlídky dalšího z uchazečů, ministra životního prostředí a jednoho z vůdců kampaně za odchod Británie z EU, Michaela Govea se nejspíše značně snížily poté, co o víkendu pod tlakem přiznal, že před 20 lety bral kokain. On sám svůj prohřešek označil za velkou chybu, kandidatury se ovšem přes vlnu kritiky vzdát nehodlá.

Exministr pro brexit Dominic Raab je mezi uchazeči hlavním oponentem Johnsona v brexitovém křídle strany. O Británii tvrdí, že byla "ponížena" brexitovým vyjednáváním.

Do you agree with me that politicians should deliver their promises on Brexit?



Sign up to my campaign today at https://t.co/tzNMbAwj92 📝 pic.twitter.com/AL3HoRbCB3