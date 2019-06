Britský princ Philip slaví 98. narozeniny, armáda chce vypálit salvu z děl

Jak napsala agentura AP, občas ještě řídí vůz tažený koňmi, ale od lednové autohavárie už nesedá za volant. Odevzdal po ní řidičský průkaz.

Prince Philip se narodil na řeckém Korfu a Alžbětu si vzal v listopadu 1947.

The Duke of Edinburgh is still going strong as he celebrates his 98th birthday.



During the past year we’ve seen him attend two royal weddings at Windsor Castle, host a reception with David Attenborough and welcome a new great-grandchild, Baby Archie.#PrincePhilip #Birthday pic.twitter.com/ytAVoIe0B4