Němci nadále chtějí vládu velké koalice

Z více než tisíce dotázaných vyslovilo 59 procent názor, že koalice by měla dovládnout do konce funkčního období v roce 2021.

Nejslabší je náklonnost k ukončení koalice mezi příznivci unie, pouze 14 procent. Pro rozvázání stávající vládní spolupráce je 32 procent voličů SPD, 40 procent voličů Zelených, 49 procent příznivců krajně levicové strany Levice, 38 procent stoupenců liberální FDP a 68 procent sympatizantů protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

V případě, že by se velká koalice rozpadla, bylo by 53 procent Němců pro předčasné volby. Další téměř čtvrtina by uvítala vznik nové koalice složené z CDU/CSU, Zelených a FDP, přezdívané "Jamajka". Šestnáct procent respondentů by upřednostnilo vznik menšinové vlády unie a Zelených.

"Jamajská" černo-žluto-zelená trojkoalice má mezi stoupenci CDU/CSU podporu 45 procent, zatímco sympatizanti Zelených by v případě rozpadu velké koalice dali většinově přednost předčasným volbám a jen 16 procent jich chce brzký vznik trojkoalice.

Do německé politiky v poslední době vnesly neklid výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu a průzkumy mezi voliči. S rostoucím významem ekologických témat a boje proti změnám klimatu prudce vzrostla podpora Zelených, kteří se v průzkumech dotáhly na CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Naopak vládní strany zažívají prudký propad a u SPD už krize vyústila v odstoupení předsedkyně strany Andrey Nahlesové.