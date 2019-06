Jste spolupracovníci nacistů! Kauza Huawei rozdělila svět, graduje do obludných rozměrů

John Suffolk, globální šéf oddělení kybernetické ochrany společnost Huawei, v pondělí přestoupil před členy Výboru pro vědu a technologii, aby zodpověděl jejich ostré otázky, zdali společnost těsně spolupracuje s čínskou vládou. Poslance zvláště zajímalo údajné používání technologii společnosti Huawei v čínských detenčních centrech v západní oblasti Sin-ťiang, ve kterých má být drženo na 2 miliónu Ujgurů, členů etnika převážně vyznávajícího muslimskou víru.

„ Demonstrovali jste ochotu spolupracovat s čínskou vládou v provincii, kde jsou údajně hrubě porušována lidská práva - což naznačuje úzký pracovní vztah s čínskou vládou,“ uvedl poslanec za Liberálně demokratickou stranu a předseda výboru, Norman Lamb. „Měli bychom obchodovat se společností, která se podílí na porušování lidských práv?“ otázal se Suffolka.

Odkazoval se přitom na zprávu Australian Policy and Strategic Institute, podle které Huawei zajišťuje

čínské policii technickou odbornost, podporu a digitální služby, aby zajistila „sociální stabilitu a dlouhodobou bezpečnost Sin-ťiangu“. Huawei se tak podle výzkumníků minimálně nepřímo podílí na útlaku Ujgurů.

Suffolk odvětil, že Huawei se nepodílí na žádném porušování práv kdekoliv na světě a takové jednání u kohokoliv odsuzuje. „ Myslím, že byste měli obchodovat se všemi společnostmi, které se drží zákona,“ odpověděl Suffolk.

Dle něj Huawei se musí postupovat se zákony více než 170 zemí, kde operuje, bez ohledu na to, jaká vláda tyto zákony stanovuje. Konzervativní poslanec Julian Lewis však takové vyjádření nepřijal. „ V Číně je spousta zákonů, že? Stejně jako byla spousta zákonů v nacistickém Německu. Některé zákony jsou dobré zákony, jiné jsou špatné zákony,“ uvedl.

Suffolk na to odvětil, že společnost nedělá soudy ohledně toho, zdali jsou zákony dobré či špatné. Řekl též, že nemá žádný vhled do toho, zdali Čína porušuje lidská práva. „ Jste v morálním vakuu,“ odvětil na to Lewis.

Huawei je především kritizována za údajné napojení na čínské zpravodajské služby. Podle analytiků tomu nasvědčuje zákon přijatý v roce 2017, podle něhož Peking má právo „ požadovat po relevantních organizacích a občanech, aby poskytli nezbytnou podporu, asistenci a kooperaci“ různým čínským bezpečnostním agenturám.

Podle Suffolka řada zemí má poměrně nejasné zákony a proto Huawei požádala čínské právní experty a poradce z londýnské právní firmy Clifford Chance, aby jí pomohli se dobrat zjištění, co přesně tímto zákonem se myslí. Suffolk tvrdí, že došli k názoru, že špehování není požadavek, který by společnost musela splňovat.

„Nikdy jsme nebyli požádáni čínskou vládou, abychom udělali něco nepřístojného,“ uvedl Suffolk. Podle Lewise se jedná o zcela „nevěrohodné vysvětlení.“

Suffolk uvedl, že produkty společnosti Huawei byly podrobně kontrolovány několika zákazníky a zeměmi, aby byly zmírněny obavy o jejich možných „ zadních dveřích“ používaných čínskými zpravodajskými službami. „ Před světem stojíme nazí a po celou dobu to nemusí být pěkný pohled, ale preferujeme to dělat, protože nám to umožňuje vylepšovat naše výrobky," uvedl Suffolk.

Čínský technologický gigant se v Británii uchází o možnosti dodávat díly pro britské sítě páté generace. Británie však vede ohnivou diskuzi nad tím, zdali to firmě povolí z bezpečnostních důvodů.

Britský list The Daily Telegraph v dubnu uvedl, že Národní bezpečnostní rada (NSC)se měla rozhodnout dát povolení firmě k výstavbě sítí 5G, hodlala ji však vyloučit z budování páteřních částí systému. Zpráva stála místo tehdejšího britského ministra obrany Gavina Williamsona, který měl vypustit informace z setkání rady do britských médií. Willamson to popírá.

Podle britských médií Williamson spolu s dalšími čtyřmi ministry oponoval rozhodnutí umožnit Huawei dodávat díly pro sítě 5G z bezpečnostních důvodů. Odcházející britská premiéra Theresa Mayová je však měla přehlasovat.