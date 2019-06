„Provokace, co destabilizuje rodinu.“ Vatikán odsoudil genderové teorie

„Je zcela jasné, že momentálně čelíme tomu, co akurátně může být zváno vzdělávací krizí,“ stojí v 31 stránkovém dokumentu nazvaném „Mužské a ženské, On stvořil je“. Jeho autorem je Kongregace pro katolickou výchovu, která jej předložila jako „instrukci“ pro katolické vychovatele, jak adresovat téma genderové teorie v souladu s katolickým učením.

Podle zprávy je koncept genderu závislý na „ subjektivním myšlení“, které si může vybrat „pohlaví, které neodpovídá jeho biologickému pohlaví, a tedy i způsob, jakým ostatní vidí tuto osobu.“ Kongregace tvrdí, že se jedná o „anihilaci konceptu přírody“ a „radikální zlom s skutečnými biologickými odlišnostmi mezi mužem a ženou.“

Genderové teorie se dle dokumentu „často nezakládají na ničem jiném než na zmateném pojetí svobody v říši pocitů a přání nebo na momentálních tužbách vyvolaných emocionálními impulsy a vůlí jedince, na rozdíl od všeho, co je založeno na pravdách existence“ a jsou v zásadě jen „ provokací“ vůči „tradičním rámcům“, které vedou k „destabilizaci rodiny“.

Dokument vychází v době, kdy LGBT komunita slaví tzv. „ Pride Month“, roční oslavu gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů. Zastánci této komunity mezi katolíky dokument tvrdě odsoudily. Např. americká organizace New Ways Ministry, která se pokouší sloučit LGBT komunitu s katolickou církví jej označila za „škodlivý nástroj, který bude použit k utlačování a poškozování nejen transsexuálů, ale také lesbiček, gayů, bisexuálů."

„Dezinformace, kterou dokument obsahuje, způsobí, že rodiny své děti odmítnou, a zvýší odcizení LGBT lidí od církve,“ uvedl ve svém prohlášení Francis DeBernardo, ředitel New Ways Ministry. Dle něj to může vést i k sebevraždám či závislostem těchto LGBT členů katolické církve.

„Dokument je především dialog s filosofy a teology a s dalšími církevními dokumenty; ale ne s vědci a biology, ne s psychology, a určitě ne s LGBT lidmi, jejichž zkušenostem je daná malá, pokud nějaká, váha,“ napsal na svém Twitteru prominentní americký jezuitský spisovatel, James Martin.

Dokument není podepsán papežem Františkem, několikrát jej cituje, stejně jako jeho předchůdce. Papež se k dokumentu zatím nevyjádřil. Dříve uvedl, že církev dluží omluvu LGBT komunitě za svůj velmi odmítavý postoj, který vedl k jejímu odmítání, odsuzování a pronásledování.

Pro svůj vstřícnější postoj k homosexuálům je papež terčem kritiky ze strany konzervativnějších částí kléru. Papež sám ale není vyloženým zastáncem genderových teorií, o kterých řekl, že „neuznávají řád stvoření.“ Též se vyslovil proti tomu, aby gayové byli přijímáni do kněžstva.

Podle papeže není tendence k homosexualitě hřích, což je klasické katolické učení. „Tendence nejsou hřích. Pokud máte tendenci k hněvu, není to hřích,“ sdělil španělskému listu La Sexta. Naznačil však, že pokud je homosexualita praktikována, pak to může být hřích. „Pokud jste naštvaní a zranili jste lidi, je to hřích.“

Katolická církev se momentálně potýká s citlivou otázkou zneužívání chlapců kněžími. Papež František naznačil, že za to mohou nepřiznaní homosexuálové v církvi. Skupina nizozemských homosexuálních duchovních v reakci na to poslala rozhořčený dopis, ve kterém papeži vytýká, že svými výroky podporuje konspirační teorie o „gay mafii, odpovědné za sexuální zneužívání nezletilých chlapců.“

Podle Petera Standforda, bývalého editora katolických novin Catholic Herald, církev stále palčivý problém sexuálního zneužívání bagatelizuje s tím, že se jedná o jednání pár „špatných lidí“, případně přímo působení ďábla a že v podstatě na tom sama nemá sama žádnou větší vinu.