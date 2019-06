90 procent migrantů lže? Ze Švédska přichází alarmující zprávy

— Autor: Karolína Plíšková / EuroZprávy.cz

Nová zpráva tvrdí, že jen deset procent marockých „nezletilých“ migrantů, kteří v posledních letech přišli do Švédska, byli ve skutečnosti mladší osmnácti let. Zbytek tvoří dospělí migranti, kteří úřadům lhali, protože věřili, že jim to zajistí výhody. Informují o tom švédská média.