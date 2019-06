Ukrajina žaluje v Haagu: Rusko krade suroviny, od carských časů se nic nezměnilo

"Rusko postavilo nelegální most přes mezinárodní úžinu. Obtěžuje lodě všech zemí mířící z a do ukrajinských přístavů," řekla náměstkyně šéfa ukrajinské diplomacie Olena Zerkalová o situaci v Kerčském průlivu. Ten odděluje Krym od ruského Krasnodarského kraje a od anexe ukrajinského poloostrova v roce 2014 v něm lodní provoz kontroluje Rusko.

"(Rusko) krade naše energetické zdroje v našich mořských oblastech. Nepouští naše rybáře do vod, ve kterých odjakživa rybařili. Dohromady ukazují tyto přestupky naprostou neúctu Ruska k mezinárodnímu mořském právu," pokračovala podle agentury AP Zerkalová.

Ukrajinská žaloba u PCA, který je nejstarším rozhodčím soudem na světě, byla podána v září 2016 a požaduje verdikt, který by Moskvě nařídil "ukončit nezákonné kroky v dotčených vodách". Ruská strana na pondělním předběžném stání uvedla, že soud v Haagu nemá pravomoc rozhodovat o ukrajinských nárocích, protože "se dotýkají ruské svrchovanosti nad Krymem a přilehlými vodami".

Podle Zerkalové nemá ruská argumentace z právního hlediska žádnou váhu a PCA by o žalobě měl rozhodnout. Představitelka ukrajinské vlády zdůraznila, že spor se týká údajného porušování práv Kyjeva zakotvených v Úmluvě OSN o mořském právu, která se dotýká i rybaření či těžby nerostných surovin. Kdy se pětičlenný arbitrážní panel PCA vyjádří k ruským námitkám ohledně jurisdikce, není v tuto chvíli jasné.

