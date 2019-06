Vydá církev tajné dokumenty? Pedofilní skandál v Polsku bobtná, soudu došla trpělivost

Zástupci církve v Poznani původně odmítali vyplnit žádost vyšetřovatelů a vydat jim dokumenty týkající se kněze obviněného z toho, že před 18 lety sexuálně zneužil dospívajícího ministranta jménem Szymon. Zástupci církve tvrdili, že akta byla poslána do Vatikánu.

"Soud potvrdil rozhodnutí prokuratury a nařídil církvi dokumenty vydat," řekla soudkyně poznaňského soudu Joanna Ciesielská-Borowiecová. "Domníváme se, že církev má ve svých záznamech důležitý důkaz ohledně tohoto trestného činu, proto čekáme na to, až (poznaňská) diecéze vykoná soudní rozhodnutí," uvedl mluvčí poznaňské prokuratury Michal Smentkowski. "Je to ojedinělá věc. Nikdy jsem neslyšel, že by soud nařídil církvi odtajnit složky týkající se pedofilie," dodal.

Představitelé polské katolické církve jsou často obviňováni, že skandály kolem zneužívání dětí a mladistvých duchovních v minulosti zametali pod koberec a kněží, o nichž se vědělo, že se těchto činů dopouštějí, jen přesouvali z jedné farnosti do druhé.

"Takové tajnůstkářství vede k tomu, že si lidé myslí, že biskupové trestné činy kryjí," řekl Adam Nowak, advokát někdejšího ministranta Szymona o odmítnutí poznaňské diecéze dokumenty vyšetřovatelům vydat. "Církev na jedné straně tvrdí, že pedofilii potírá, na druhé straně tento případ ukazuje, že nechce spolupracovat," uvedl také.

Agentura Reuters připomíná, že polská katolická církev, k níž se hlásí 85 procent obyvatel, stále hledá konsenzus ohledně toho, jak se s případy duchovních zneužívajících děti vypořádat. Její představitelé mají blízko k politikům z vládní národně konzervativní strany Právo a spravedlnost, která katolicismus považuje za neoddělitelnou součást polské identity. Polští liberálové naopak tvrdí, že církev si uzurpuje příliš velkou moc.

Na jednání polské biskupské konference, které se bude ve čtvrtek a pátek konat ve Świdnici (Svídnici), přijede arcibiskup Charles Scicluna, expert Vatikánu na sexuální zločiny.