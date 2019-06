Itálie má nový dekret. Trestá lodě za nepovolené vplutí do svých vod

Italská vláda dnes schválila přísné pokuty, které mohou postihnout lodě zapojené do záchrany uprchlíků, jestliže i přes zákaz vplují do italských vod. Ministr vnitra Matteo Salvini řekl, že nový dekret umožní trestat plavidla za nerespektování mezinárodního práva nebo pokynů italských úřadů částkou až 50.000 eur (1,3 milionu Kč), pokud do italských vod vplují bez povolení.