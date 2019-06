Šéfka CDU pronesla rázný projev: Čína je rivalem. Pak se otřela o Trumpa

Čína není nepřítelem, ale ekonomickým rivalem. Dnes to na německo-americké konferenci GACON, kterou pořádají nevládní a neziskové organizace Americká rada pro Německo (ACG) a Atlantický most, prohlásila šéfka německé vládní konzervativní strany CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Podle jejího názoru by Německo a Spojené státy měly k Číně zaujmout společný postoj.