Bývalá NDR se vylidňuje. Počet obyvatel klesl na úroveň roku 1905

"Počet obyvatel obou částí země i přes znovusjednocení se od sebe takřka nezastavitelně vzdaluje," řekl v rozhovoru s magazínem Der Spiegel autor studie Felix Rösel.

V roce 1905 žilo v západní části Německa asi 32,6 milionu lidí a na území pozdější NDR pak 13,6 milionu lidí, od té doby se na západě počet obyvatel více než zdvojnásobil na 68,7 milionu, ale na východě s 13,9 milionem lidí se takřka nezměnil.

Ifo za situací vidí tři důvody. Tím prvním jsou masové útěky ze socialistického Německa v letech 1949 až 1961, kdy byla postavena berlínská zeď. Východnímu Německu na rozdíl od toho západního chybí přistěhovalecká vlna zahraničních pracovníků v 60. a 70. letech. Jako poslední vysvětlení Ifo uvádí odchod východních Němců na západ po německém znovusjednocení v roce 1990.

Ze studie vyplývá, že do roku 1950 se poměr obyvatel mezi východní a západní části Německa vyvíjel srovnatelným tempem, pak ale nastal zlom. Na západě počet obyvatel nadále narůstal, ale východ se potýkal s neustálým úbytkem. Rösel upozornil na to, že demografické dopady rozdělení Německa stále zůstávají podceňované.

"Pokud by po konci (druhé světové) války na východě Německa počet obyvatel rostl stejně jako v západním Německu, žilo by dnes na východě Německa dvakrát tolik lidí. Drážďany a Lipsko by se staly městy s milionem obyvatel," řekl Rösel. Obě saská města dnes mají okolo 550.000 obyvatel.