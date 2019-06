Británie má být do roku 2050 bez skleníkových plynů. Mayová představila smělý plán

Británie se již zákonem z roku 2008 zavázala, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů produkované v zemi o 80 procent. Nyní chce konzervativní vláda tento závazek ještě zpřísnit.

"Dosáhli jsme velkého pokroku, když jsme docílili růstu naší ekonomiky a pracovního trhu při současném omezení emisí. Nyní je na čase jít dále a rychleji, abychom zajistili našim dětem kvalitní životní prostředí. Musíme vést svět k čistší a šetrnější formě růstu," řekla podle BBC Mayová.

Británie byla podle ní vůdčí zemí světové průmyslové revoluce a stála na čele ekonomického růstu poháněného fosilními palivy, proto by se měla i nyní postavit do přední linie při omezování jejich spotřeby.

K dosažení cíle, který oceňují environmentální organizace, musí Londýn podle BBC dokázat zcela odstranit emise oxidů uhlíku produkované domácnostmi, dopravou, průmyslem a zemědělstvím nebo je v krajních případech kompenzovat výsadbou nové zeleně.

Zpráva britských vládních expertů tvrdí, že pokud by si stejný cíl stanovily i další vyspělé země, existovala by padesátiprocentní šance, že se do roku 2100 podaří udržet růst teploty do 1,5 stupně Celsia proti době před průmyslovou revolucí, což je spodní hranice stanovená pařížskou klimatickou dohodou.

"Je to historický závazek, který bude mít ohlas po celém světě," řekla BBC k britskému plánu Laurence Tubianaová, jedna z iniciátorek pařížského paktu.

Vláda Mayové by chtěla snížit emise především pomocí investic do nových šetrných technologií například ve vytápění či osvětlení. Podle ministerstva financí by to mohlo britskou státní pokladnu přijít do roku 2050 až na bilion liber (28 bilionů korun).

Premiérka však tvrdí, že se tato investice vyplatí, například v tom, že lidé nedýchající emise budou zdravější a britskému zdravotnictví poklesnou výdaje.