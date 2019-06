Francouzský premiér potvrdil snížení daní, chce ale pokračovat v reformách

Philippe proto potvrdil mimo jiné snížení daní pro střední třídu, pobídky pro ty, kdo chtějí pracovat i po dosažení důchodového věku 62 let, a omezení příspěvků v nezaměstnanosti pro lidi s vyšším příjmem.

"Chceme změnit způsob vlády. Jsme a zůstaneme reformátory. Francouzi se ale musí více podílet na rozhodovacím procesu," uvedl premiér, jehož citovala francouzská média.

Vláda podle něj rovněž umožní umělé oplodnění všem ženám bez rozdílu, tedy i svobodným a lesbám, a bude klást důraz na "zelenější" politiku. Premiér oznámil také boj proti zneužívání žádostí o azyl, slíbil 30.000 nových míst v jeslích, dostupnější a funkčnější státní správu a ohlásil odložení reformy institucí.

Vláda novými opatřeními reaguje na sedm měsíců trvající protesty takzvaných žlutých vest, výsledky celonárodní debaty o směřování země a květnové volby do Evropského parlamentu. V nich Macronova strana Republika v pohybu (REM) skončila druhá za krajně pravicovým Národním sdružením a v rámci EU uspěly zelené strany.

O pracovním kalendáři vlády do března 2020, kdy se v zemi konají místní volby, budou později poslanci hlasovat. Umožňuje jim to ústava. Pokud by takzvané prohlášení o obecné politice neschválili, znamenalo by to podle médií pád kabinetu. Takový vývoj se ale neočekává, vláda má v Národním shromáždění většinu.

Philippeův projev opoziční poslanci několikrát přerušili bučením. Premiér je nejprve ignoroval a až po nějaké době lakonicky prohlásil, že pokud jej chtějí vyvést z míry, snaží se marně. "Jsem nerozhoditelný," uvedl, přičemž použil neologismus, který do francouzské politiky vnesl v roce 2009 tehdejší předseda vlády François Fillon.