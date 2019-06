Nástupce Mayové? Do Downing Street chce Sajid Javid, nevylučuje divoký brexit

Uzavření "rozvodové" dohody s EU označil Javid za absolutní prioritu, zároveň ale nevyloučil odchod bez ní, na což se musí Británie řádně připravit. "Musíme být připraveni odejít bez dohody do konce října a pokud bude volba mezi odchodem bez dohody a žádným brexitem, zvolím odchod bez dohody," řekl.

A pleasure to introduce @sajidjavid as he launches his leadership campaign. The "not just Brexit" candidate talking all things education, infrastructure and public services. #TeamSaj pic.twitter.com/XvKZm021FL