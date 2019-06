Britská vláda souhlasí s vydáním Assange do USA, rozhodne soud

"Před soudem bude zítra (v pátek) žádost USA o vydání, ale včera (ve středu) jsem podepsal vydávací příkaz, ověřil jsem ho a to zítra půjde před soud," citoval Javida portál Gizmodo. "Rozhodnutí je plně na soudech," dodal.

V úterý britské úřady oficiálně potvrdily, že z USA žádost o vydání Assange Spojené království dostalo. Pokud by byl do USA vydán a uznán tam vinným z ohrožení národní bezpečnosti, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.

Extraordinary.. the often talked about key crime attributed to #Assange was actually committed by the @guardian under the tenure of Alan Rusbridger.... https://t.co/47UYOQ1Z1E