Britští konzervativci vybírají nástupce Mayové, nejvíc šancí má Johnson

Konzervativní poslanci dnes v hledání lídra strany, a tím i premiéra, vyřadí všechny kandidáty, které podpoří méně než 16 zákonodárců. Za Johnsona se podle Eardleyho veřejně postavilo 83 konzervativních poslanců a za jeho nástupce v čele britské diplomacie Jeremyho Hunta 34 poslanců.

Ministr životního prostředí Michael Gove může podle předchozích poslaneckých prohlášení spoléhat na podporu 32 konzervativních zákonodárců, bývalý ministr pro brexit Dominic Raab na 21, ministr vnitra Sajid Javid na 18 a ministr zdravotnictví Matt Hancock na 17 zákonodárců z řad toryů.

