Babiš: V4 se neshodla na kandidátech do čela Evropské komise

"Není to o tom, že bychom chtěli někoho prosazovat. Je to debata o tom, jestli spitzenkandidát, nebo někdo jiný," řekl Českému rozhlasu a České televizi Babiš. Jméno viceprezidenta Maroše Šefčoviče podle něj zaznělo jen krátce.

"Nemáme kandidáta na Evropskou komisi, nemáme konkrétní kandidáty, jde o výběr toho nejlepšího pro všechny," řekl Babiš a zdůraznil, že V4 takové ambice nemá.

Prime Ministers of Visegrad Group are meeting in Budapest on an informal discussion ahead of EU Council #EUCO next week. Focus on top positions at EU institutions. pic.twitter.com/rHxQxbTJjO