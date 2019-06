Největší naděje na premiérský úřad po Mayové má Boris Johnson

"Děkuji vám, přátelé a kolegové," napsal na twitteru Johnson. "Jsem potěšen, že jsem v prvním hlasování vyhrál, ale před námi je ještě dlouhá cesta," dodal.

Konzervativní poslanci dnes v hledání lídra strany, a tím i premiéra, vyřadili kandidáty, které podpořilo méně než 16 zákonodárců. Sítem tak neprošli poslanec Mark Harper (10 hlasů), někdejší ministryně práce Esther McVeyová (devět hlasů) a Andrea Leadsomová (11 hlasů), která v dolní komoře parlamentu řídila vládní agendu.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew