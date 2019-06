Brexit za každou cenu? Je zde "jaderné tlačítko", varuje analytik

Předčasný optimismus

Bývalý starosta Londýna získal podporu 114 konzervativních poslanců, což představuje více než třetinu z jejich celkového počtu, uvádí odborník. Očekává, že tito poslanci příští týden ve druhém kole eliminují zbývajících 7 kandidátů a i stávající podpora stačí Johnsonovi k tomu, aby postoupil do finále, kde z něj jeho probrexitový zápal činí největšího favorita.

Největší překážkou pro Johnsonovo vítězství je pouze neočekávané zhroucení jeho kampaně, v důsledku něhož by na poslední chvíli přišel o podporu konzervativních poslanců, tvrdí analytik. Konstatuje, že ve čtvrtek byly jasně vyvráceny obavy, že někteří poslanci sice Johnsona veřejně podpoří, jen aby ho následně oblítli v tajné volbě a bývalý starosta naopak dostal o tři desítky hlasů víc, než jakou měl předem deklarovanou podporu.

Johnsonův tým vede mimořádně disciplinovanou operaci a přesně odhadl, kolik hlasů kandidát obdrží, uvádí Bourne. Vysvětluje, že pro postup z prvního kola musí kandidát získat 5 % hlasů konzervativních poslanců a Johnsona jich podpořilo hned 36 %, zatímco jeho soupeře, ministra zahraničí Jeremyho Hunta a ministra životního prostření Michaela Govea jen 14 %, resp. 12 %.

"Čeká se, že Johnsonova čísla v druhém kole příští úterý ještě vzrostou, jelikož dva ze tří ve čtvrtek poslanci eliminovaných (kandidátů) byli pro brexit, což dává k dispozici jejich 20 podporovatelů," píše expert. Připouští však, že týden je v politice dlouhá doba a nic není garantované.

Kandidáti na lídra konzervativců mají v neděli debatovat v televizi a budou chtít přebrat Johnsonovu podporu a zasadit mu drtivý úder, očekává Bourne. Dodává, že pokud se Johnson debaty nezúčastní, riskuje obvinění ze zbabělosti, navíc novináři zuřivě prověřují minulost jednotlivých kandidátů a není vyloučeno, že se před konečným hlasováním objeví nějaké "červnové překvapení".

"Nyní ale Johnson vypadá neporazitelně," pokračuje analytik. Tvrdí, že poslanci si sice uvědomují, že jde o riskantní výběr do premiérského křesla, ale zároveň je Johnson stále více považován v rámci své strany za nejlepší naději pro přežití v příštích volbách - poslední průzkumy totiž naznačují, že konzervativci se propadli za labouristy, jelikož jim podporu odebírá Strana pro brexit Nigela Farage.

Tento vývoj sice mohou někteří navrhovaní kandidáti zastavit, ale jediným z nich, o kterém se soudí, že dokáže volby vyhrát, je právě Johnson, vysvětluje Bourne s tím, že nikdy nelze podceňovat osobní zájmy poslanců na znovuzvolení. Dodává, že úvahy o volebním vítězství konzervativců jsou nepochybně předčasné a velmi optimistické.

Mnoho neznámých

Něco se přesto musí změnit, aby se odstranila současná parlamentní překážka brexitu, čehož může Johnson dosáhnout různými způsoby, uvádí odborník. Připomíná, že parlament již třikrát odmítl brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové, ale stále se může shodnout na alternativě, a tak nejoptimističtější zastánci měkkého brexitu doufají, že Johnson dokáže získat jisté ústupky ze strany EU, revidovat dohodu o odchodu a následně ji prodat Konzervativní straně i voličům, což se Mayové nepodařilo.

"Sám Johnson si kupí podporu stoupenců brexitu slibem odchodu z EU, ať se zcela novou dohodou, či bez jakékoliv dohody, na nově stanovené halloweenské datum," píše Bourne. Konstatuje, že dolní komora britského parlamentu se jako celek chce vyhnout brexitu bez dohody, ale po celou dobu neprojevuje ochotu vyslovit nedůvěru vládě, zatímco se blíží brexit na základě existujících podmínek.

Britští ústavní experti tvrdí, že vláda má prostředky jak zajistit, že brexit nebude zablokován, například skrze dočasné uzavření parlamentu, připomíná analytik. Dodává, že toto"jaderné tlačítko" by spustilo ohromný ústavní spor a Johnson danou možnost odmítá - jeden z jeho protikandidátů ostatně pohrozil, že v takovém případě by mohl být ustanoven alternativní parlament.

Mnozí z těch, kteří ujišťovali, že za Mayové není brexit bez dohody možný, se nyní Johnsonova vítězství přesto obávají, nastiňuje Bourne. Podotýká, že v současné rovnici existuje mnoho neznámých, jelikož například nevíme, zda se Johnosnovi podaří dosáhnout změn v existující brexitové dohodě, zda by takové změny prošly parlamentem, zda by v opačném případě činnost parlamentu pozastavil, nebo by jeho vláda padla, než by k takovému kroku dostala příležitost.

Tyto nejistoty však přináší jakýkoliv lídr konzervativců plánující dokončit brexit, navíc konzervativní poslanci dobře vědí, že za stávajícího patu a s blížícím se listopadovým termínem odchodu je možnost předčasných voleb vysoká, vysvětluje analytik. Soudí, že v takovém případě má optimistický a známý Johnson největší šanci zvrátit dosavadní rozložení sil a porazit labouristy i Farageovu stranu, a proto je nyní jasným favoritem a největší překážkou pro jeho vítězství je jeho vlastní chyba.