Město Nitra zakázalo herny a kasina. Stovky lidí budou bez práce?

Nitra je prozatím jediným krajským městem na pětimilionovém Slovensku, kde bude platit zákaz udělování povolení hernám. Podobné nařízení v roce 2017 schválilo zastupitelstvo Bratislavy, soud ho ale loni zrušil na návrh prokuratury, která zpochybnila postup při přijímaní opatření. Slovenská metropole totiž schválila zákaz na základě stejné petice až na druhý pokus.

Primátor Nitry Marek Hattas odmítl kritiku, že kvůli zákazu hazardu přijde o práci na 400 lidí. "V Nitře je tříprocentní nezaměstnanost, práci si najdou. Kromě toho kasina nezaniknou hned, ale postupně. Mají tedy dostatek času k tomu, aby si našli novou práci," uvedl Hattas.

V Nitře, která má asi 78.000 obyvatel, je vydáno 23 licencí na provozování hazardních her. Jejich platnost skončí postupně do roku 2021. Zákaz hazardních her zastupitelstvo města schválilo na základě petice, kterou podpořila třetina obyvatel Nitry.