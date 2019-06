Assange čelí v USA desítkám obvinění. Vydá ho Británie? Soud začne v únoru

Mluvčí londýnského soudu dodal, že mezitím se na konci října bude konat výslech, během nějž bude mimo jiné stanoveno, jaký soud bude o extradiční žádosti Washingtonu rozhodovat. Formální souhlas s vydáním Assange do USA sice již podepsal britský ministr vnitra, konečné slovo ale bude mít právě justice.

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA jej nejprve obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost.

Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

Materiály zveřejnil internetový portál WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

#Assange hearing ends. Timeline: next hearing in October, full extradition hearing after February 24th 2020.



Assange will stay in London’s Belmarsh prison for now pic.twitter.com/9xAC7qvDgH