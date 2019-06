Katalánský separatista Junqueras nesmí převzít euromandát, v pasti je i Puigdemont

Soud ve svém zdůvodnění mimo jiné uvedl, že opatření je dočasné, dokud nebude vynesen rozsudek v procesu s ním a dalšími 11 katalánskými politiky. Proces skončil tento týden, ale verdikt se očekává až na podzim.

Podle zdůvodnění soudu se španělští politici, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu (EP), stanou europoslanci ve dvou fázích. Tou první je přísaha na španělskou ústavu, která se odehraje v pondělí v poledne ve španělském parlamentu. Druhou fází procesu je podle soudu účast europoslanců na ustavujícím zasedání EP, které se koná 2. července.

Pokud by španělský nejvyšší soud Junquerasovi povolil účast na pondělní přísaze, znamenalo by to, že by mu pak musel umožnit další vycházku a převézt ho začátkem července do Bruselu na ustavující zasedání EP, uvedl deník El Periódico. Přesun Junquerase do Bruselu by podle soudu "ohrozil konec procesu" mimo jiné proto, že by souzený opustil území Španělska.

Brusel je také podle soudu místem, kde si jeden z katalánských separatistů stíhaných kvůli vzpouře "zřídil sídlo vlády katalánské republiky v exilu". Jde o katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, v jehož regionální vládě byl Junqueras v době uspořádání neústavního referenda o nezávislosti místopředsedou a který na podzim 2017 utekl do Belgie.

Také Puigdemont byl minulý měsíc zvolen europoslancem. Ve čtvrtek ale španělská ústřední volební komise rozhodla, že Puigdemont nezíská oficiálně mandát europoslance, pokud v pondělí nesloží přísahu na španělskou ústavu v parlamentu v Madridu. Pokud ale vstoupí na španělské území, hrozí mu zatčení, protože je na něj ve Španělsku vydán zatykač kvůli obvinění ze vzpoury.