20 let vězení za pomáhání uprchlíkům? Itálie se s aktivisty nemazlí, kapitánka lodi se ohradila

Klempová velela lodi Iuventa, kterou provozovala německá nezisková organizace Jugend Rettet (JR), a je spolu s devíti dalšími aktivisty podezřelá z napomáhání nelegální migraci. Posádka lodi je obviňována, že brala na palubu migranty přímo z plavidel pašeráků lidí u libyjského pobřeží a přepravovala je pak do Itálie. Aktivisté to ale popírají a uvádějí, že pomáhají lidem v nouzi v mezinárodních vodách.

Iuventa byla zabavena před dvěma lety a obžaloba ještě nebyla podána, nicméně aktivisté se nedávno dozvěděli, že prokuratura chce věc předložit soudu, a připravují se na dlouhou právní bitvu. Advokáti takzvané skupiny Iuventa 10 upozornili, že v případě obžaloby jejich klientům hrozí až 20 let vězení nebo pokuta 15.000 eur (383.100 Kč) za každou osobu, která byla nezákonně dopravena do Itálie.

"Aiding and abetting illegal immigration?" Or "crimes of solidarity?"



The Iuventa 10 face prison time for rescuing migrants from the Mediterranean Sea. We spoke with Sascha, a defendant and the Iuventa's head of mission. pic.twitter.com/Q82Pa6V68u