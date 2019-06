"Vylíčili mě jako dě*ku." Křivě obviněná Knoxová se vrátila do Itálie, spočítala to médiím

V panelové diskusi na téma úloha médií v trestních kauzách Knoxová řekla, že tiskem byla vylíčena jako vychytralá psychopatka, narkomanka a děvka. V slzách obvinila média, že vykonstruovala "falešný a neopodstatněný příběh, který přiživoval fantazii lidí".

Knoxová se po osvobozujícím verdiktu nechala slyšet, že do Itálie se nikdy dobrovolně nevrátí. Nyní ji od té doby navštívila poprvé. "Vrátila jsem se, protože jsem musela, protože byla doba, kdy jsem se v této krásné zemi cítila jako doma. Doufám, že to někdy znovu zažiji," řekla v emotivním projevu.

zdroj: YouTube

"Vím, že i přes osvobození zůstávám kontroverzní postavou tváří v tvář veřejnému mínění, zejména zde v Itálii. Vím, že mnoho lidí si myslí, že jsem krutá," pokračovala. "Skutečnost, že jsem stále považována za odpovědnou za bolest rodiny Meredith Kercherové, ukazuje, jak mocné mohou být falešné příběhy a jak mohou ovlivnit spravedlnost, zejména když jsou posíleny médii," prohlásila Knoxová.

Amanda Knoxová se potýkala s italskou justicí od roku 2007, kdy bylo v Perugii nalezeno mrtvé tělo její spolubydlící, Britky Meredith Kercherové. Z vraždy byli obviněni Knoxová a její italský přítel Raffaele Sollecito a prvoinstanční soud v roce 2009 oba poslal do vězení, Američanka dostala trest v délce 26 let, Sollecito dostal o rok méně. Dva roky poté ale odvolací soud obžalované osvobodil a Knoxová odjela do USA. Obvinění ji definitivně zbavil italský nejvyšší soud v roce 2015.